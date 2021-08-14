Demet Özdemir'in fotoğrafları olay oldu
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Demet Özdemir'in fotoğrafları olay oldu

Demet Özdemir'in fotoğrafları olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sevgilisi Oğuzhan Koç'un konseri nedeniyle şarkıcıya eşlik edip Bodrum'a giden Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. İşte detaylar...

Sevgilisi Oğuzhan Koç'un konseri nedeniyle Bodrum'a giden Demet Özdemir'den yeni fotoğraflar geldi. Oyuncu, sevgilisinin çektiği kareleri Instagram'dan yayınladı. Siyah kombiniyle göz dolduran Özdemir'e bir saatte 500 bine yakın beğeni aldı.

Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken Özdemir'e yaklaşık 6 bin yorum geldi. Özdemir'e takipçileri, iltifat mesajları yağdırdı. Koç ve Özdemir, Bodrum'da tatillerine devam ediyor.

Demet Özdemir'in fotoğrafları olay oldu
Demet Özdemir'in fotoğrafları olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

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