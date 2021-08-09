Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!
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Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!

Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrıldığı iddia edildi. Özdemir, ayrılık iddiasına cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin attıkları her adım yakından takip ediliyor.

Bir internet sitesi, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrıldığını öne sürdü.

"BİZİM BUNDAN HABERİMİZ YOK"

Özdemir, ayrılık haberine jet hızıyla yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" şeklinde konuştu.

Özdemir ve Koç'un sevenleri bu açıklamayla rahat bir nefes aldı.

Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç'la evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

"BUNLAR KISMET İŞİ"

Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.

Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!
Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!
Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!
Demet Özdemir'den flaş ayrılık açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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