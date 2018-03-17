Demet Öğretmene Vefa

Samsun 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak İlk ve Ortaokulunda öğretmen iken kalp krizi sonucu 32 yaşında vefat eden Türkçe öğretmeni Demet İyigün anısına okulunda kendi ismini taşıyan Z kütüphane açıldı.

"Kalbimizde yaşıyor"

19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner açılışta yaptığı konuşmada, "Demet öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Demet öğretmenimiz vefat eti ama vefatından önce öğretmenliği öyle bir yaptı ki gönüllerde hiç unutulmayacak bir eser bıraktı. Okuluna kütüphane kazanımıyla öğretmenliği devam ediyor" dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Demet öğretmenimiz vefakar cefakar bir öğretmendi. Öğrencileri için gayret gösteren prıl prıl bir insandı. Ama o hep kalplerde yaşayacak, açacağımız kütüphanemizde o hep gönüllerde yer alacaktır" diye konuştu.

"Vefatı bizleri derinden üzdü"

Tekel İsmail Çolak İlk ve Ortaokul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, "Vefatıyla bizleri derinden üzen çalışma arkadaşımız, değerli öğretmenimiz Demet İyigün'e bir vefa borcu olarak gördüğümüz kütüphanemizin açılışına katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Görevi devraldığımız günden bu yana okulumuzun hizmet kalitesini yükseltmeye, vizyonumuzu genişletmeye, öğretmen ve öğrencilerimizin daha verimli çalışabilecekleri bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Öğretmenimiz Demet İyigün vefatından önce bu gayretimize ortak olmuş bizlere desteklerini esirgememiştir. Onun bu adımları sayesinde okulumuz yeni kapılarına kavuşmuştur. Her yerde olmak gibi bir duan varsa önce gönüllere gir diyen Hz. Mevlana'nın belirttiği gibi hepimizin gönlünde derin ve iyi izler bırakan Demet öğretmenimizin adını bu kütüphane ile yaşatmak istedik. Demet öğretmenimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Kütüphanenin açılışına ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akkoyun, Demet öğretmenin eşi Ahmet İyigün, amcası Şükrü Derebey ve aile fertleri katıldı.

Türkçe öğretmeni Demet İyigün, 1 nisan 2017'de kalp krizi sonucu vefat etmiş, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledilmişti. - SAMSUN