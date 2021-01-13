Demet Mutlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Demet Mutlu hayatı ve biyografisi nedir?

Demet Mutlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Demet Mutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET MUTLU KİMDİR?

Demet Mutlu Türk teknoloji girişimcisi, Trendyol grubunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Sidar Şahin tarafından kurulan oyun platformu olan Peak Games'in melek yatırımcısıdır. TechCrunch, Davos Dünya Ekonomik Forumu, Financial Times Zirvesi, Noah ve Fortune gibi etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı.

HAYATI

Demet Mutlu New York Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Harvard Business School'da işletme yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılında eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurdu.

ÖDÜLLERİ

Mutlu, Fortune'un en çok gelecek Vaad eden kadın girişimciler, Fortune 40, Fashion 500, Avrupa'da teknoloji alanında en çok ilham veren 50 kadın, Fortune en güçlü 50 kadın, Avrupa'da teknoloji alanında ilk 100 kadın listelerine seçildikten başka, Ekonomist dergisi tarafından da 2013 yılında yılın girişimcisi seçildi.

2011 yılında WEF tarafından küresel şekillendirici seçildi ve İngilizce adıyla Global Shapers Community, Küresel Şekillendiriciler Topluluğu'nun Türkiye ayağının kurucu üyelerinden biri oldu ve 2012'de Davos'a katıldı. 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından genç küresel lider seçildi. Ayrıca Business of Fashion tarafından moda dünyasının en etkili 500 listesine ikinci kez seçildi.