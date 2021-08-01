Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
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Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı

Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum'da Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gül Demet Say Kömeç, yıllardır hayalini kurduğu Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübünü kurdu. Kulübün açılışı Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Açılış törenin de konuşan Op. Dr. Gül Demet Say Kömeç, Erzurum'u çok sevdiğini ve bu çiftliğin hayali olduğunu, bunu başarmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Açılışta kurban kesiminin ardından protokol üyeleri açılış konuşmaları yaptı. Ardından kulübün açılışı protokol üyelerinin katılımıyla kurdele keserek yapıldı.

22 tane atın bulunduğu kulüpte binicilik eğitimi verilecek. Her yaş ortalamasının gidebileceği kulüpte otizmli çocuklar için de eğitim verme planlaması yapılıyor.

Erzurum bar ekibinin ve atlı binicilerin gösterisinin ardından tören konserle sona erdi. - ERZURUM

Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı
Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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