Demet Evgar kimdir, kaç yaşındadır? Demet Evgar biyografisi ve filmleri

Demet Evgar, Türk tiyatro, sinema ve dizi alanında başarılı bir oyuncudur. Son olarak Alev Alev dizisinde Cemre karakteriyle karşımıza çıkan Demet Evgar, her zaman oldukça başarılı rollerle ekranların karşısına çıkmış ve her rolüyle adından övgüyle bahsettirmiştir. Peki Demet Evgar kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Demet Evgar, oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda film, dizi ve tiyatro projelerinde yer almıştır. Her rolünün altından başarıyla kalkan Demet Evgar, hem televizyon hem de tiyatro oyunculukları için birçok ödüle layık görülmüştür. Şimdilerde Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre rolüyle adından başarıyla bahsettiren Demet Evgar, ayrıca güçlü duruşu ve karakteri ile de oldukça sevilmektedir. Peki Demet Evgar kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte Demet Evgar hayatı ve canlandırdığı roller...

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. 40 yaşındaki oyuncu aslen Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa ilk olarak 17 yaşında Manisa'da amatör bir tiyatro topluluğu olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının tiyatro bölümünde okuyan Demet Evgar, Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. Demet Evcgar,Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı ve bu karakterle popülerliğini arttırdı. Daha sonra çok sayıda film ve dizi projelerind yer aldı.

Demet Evgar yaşı: 40

Demet Evgar doğum tarihi: 18 Mayıs 1980

Demet Evgar boyu: 1,62

Demet Evgar memleketi: Manisa

DEMET EVGAR DİZİ, FİLM VE TİYATRO OYUNLARI

Demet Evgar Tiyatro Oyunları:

Hedda Gabler

Anna Karenina

Kozalar

39 Basamak

Macbeth

Ayşegül Hindistan'da

Demet Evgar Dizileri:

1 Kadın 1 Erkek

Avlu

Alev Alev

Yedi Numara

Vatanım Sensin

Tatlı Hayat

Emret Komutanım

Demet Evgar Filmleri: