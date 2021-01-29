Demet Alişan Konuğu Murat Kınıkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Demet Alişan Konuğu Murat Kınıkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

29.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:07
Demet Alişan Konuğu Murat Kınıkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet Alişan Konuğu Murat Kınıkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Kınıkoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Demet Alişan Konuğu Murat Kınıkoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Kınıkoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ALİŞAN KONUĞU MURAT KINIKOĞLU KİMDİR?

1955 yılında Malatya'da dogˆdu. 1978 yılında Ankara U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesi'nden mezun oldu. Aynı faku¨ltede 1984 yılında ic¸ hastalıkları, 1986 yılında kardiyoloji u¨st ihtisasını tamamladı. Evli ve iki c¸ocugˆu olan yazar, serbest hekimlik yapmanın dıs¸ında "sagˆlık ve uzun yas¸am" konularında c¸es¸itli gazete ve dergilerde yazmakta, televizyon programlarına katılmaktadır.

Dr. Murat Kınıkogˆlu'nun Kalbinize Sahip C¸ıkın (2009), Kınıkogˆlu Diyeti (Ogˆlak, 2012), Vegan Beslenme (Ogˆlak, 2015), Vegan Sagˆlık (Ogˆlak, 2018) adlı sagˆlık kitapları dıs¸ında, O¨lmeden O¨nce (Ogˆlak, 2012) ve Bozkırın Efendisi (2015) adlı romanları yayımlanmıs¸tır.

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