Demet Akbağ ve Sertab Erener, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti
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Demet Akbağ ve Sertab Erener, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti

Demet Akbağ ve Sertab Erener, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

TİYATRO oyuncusu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertab Erener, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.

TİYATRO oyuncusu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertab Erener, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.

Tiyatro oyuncusu Akbağ ve şarkıcı Erener, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotu için kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı kamu spotunda iki sanatçı, vatandaşları aşı olmaları için uyardı.

Akbağ yaptığı konuşmada, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" dedi.'NE HASTANELERİMİZ DOLSUN, NE DE SAHNELERİMİZ BOŞ KALSIN'Erener de, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" ifadelerini kaydetti.

Demet Akbağ ve Sertab Erener, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Demet Akbağ ve Sertab Erener, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti - Haberler
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