Demet Akbağ sezonu Alaçatı'da açtı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Akbağ sezonu Alaçatı'da açtı!

Demet Akbağ sezonu Alaçatı'da açtı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı'da açtı.

Usta oyuncu Demet Akbağ, yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Alaçatı'da açtı. Akbağ, rol aldığı "Akrep" dizisinin final yapmasından hemen sonra dinlenmek için Alaçatı'daki yazlık evini tercih etti.

Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken objektiflere yansıdı. Gün boyu yüzen Akbağ, suyun içinde arkadaşlarıyla da sohbet etti.

Ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet Akbağ sezonu Alaçatı'da açtı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 08:43:27. #1.14#

title