Demet Akbağ'ın Annesi Benan Yavuzkol Vefat Etti

2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, acı haberle yıkıldı. Akbağ'ın annesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti.

2013 YILINDA BABALARI VEFAT ETMİŞTİ

Son zamanlarda film ve şaka programıyla sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, annesi Benan Yavuzkol'u kaybetti. Sunucu ablası Sedef İybar ile annelerini kaybeden aile büyük üzüntü içinde. Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişlerdi.

İşte Benan Yavuzkol'un son hali: