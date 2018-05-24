Demet Akbağ'ın Annesi Benan Yavuzkol Vefat Etti
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın annesi Benan Yavuzkol hayatını kaybetti.
2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, acı haberle yıkıldı. Akbağ'ın annesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti.
2013 YILINDA BABALARI VEFAT ETMİŞTİ
Son zamanlarda film ve şaka programıyla sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, annesi Benan Yavuzkol'u kaybetti. Sunucu ablası Sedef İybar ile annelerini kaybeden aile büyük üzüntü içinde. Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişlerdi.
İşte Benan Yavuzkol'un son hali:
YORUMLAR (5)
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Allah tüm şehitlerimize,.gani gani rahmet eylesin.,ayrıca benim ana babama.,hısım ve akrabalarımdan öbür dünyaya.,imanla göç etmiş olanlarada.,bol bol rahmet eylesin.,artis ve şarkıcı müsvettelerine.,tövbe etmedikleri müddetçe onlara aslaa dua ve rahmet okunması caiz değildir.,herkese saygılar sunuyorum efendim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin herkesin son durağı o yüzden kimseyi dünya menfaatleri için kırmaya vurmaya artistliğe gerek yokCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Ölüm üzücü hele de anne olunca ...Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin olum çok aci giden geri gelmiyor ama Allah herkese acisiz olumler versinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah Rahmet EtsinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır