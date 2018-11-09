Demet Akalın, Yoğun Bakımda Olan Mehmet Ali Erbil İçin Takipçilerinden Cuma Duası istedi
Demet Akalın, yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'e olan özlemini, "Mali uyan artık hadi ama ya" notuyla dile getirdi. Akalın takipçilerinden, yakın dostu için "Tüm Cuma dualarınıza Mehmet Ali Erbil'i de ekler misiniz?" diye ricada bulundu.
İtalya tatilinden dönen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'le ilgili paylaşımda bulundu.
DOSTLARINDAN İYİLEŞMESİ ADINA MESAJLAR GELİYOR
Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, yakın dostlarından da ünlü şovmenin iyileşmesi adına mesajlar geliyor. Bu tarz bir paylaşımda bulunan son isim Demet Akalın oldu.
DOSTU İÇİN CUMA DUASI İSTEDİ
Akalın, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'le ilgili olarak şunları yazdı:
"Mali uyan artık hadi ama ya! Tüm Cuma dualarınıza Mehmet Ali Erbil'i de ekler misiniz? "Ne uyumuşum kızım yaaa" de, hadi gerçekten yakışmıyor sana bu kadar uyumak."
YORUMLAR (37)
-
MALİ inşallah iyleşirsin.Dualarımız seninle.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Çıkmayan candan ümit kesilmez,inşallah ayağa kalkar ,tekrar çarkıfeleği sunup bizlere parmaktan sonra dersin Mali köşesinde oturan yaşlı amcaları stüdyondan attırıp arada garip insanların zevzeklik olsun diye ,canlı yayında donunu indirirsin bizde seni bu sanatsal faaliyetlerinden dolayı alkışlarızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bu kadar kotu insanlar varken neden bu kadar kincilik anlamiyorum.. Ne yapmıs ki insanmi yaraladi bir suçmu işledi sadece guldurdu....yazık yani boyle konuşmak cocuklarina cok iyi bakan bir baba...Allah affediyor bazı insanlar hata ariyor...Allah şifasini versin inşallahCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
her nasıl yaşamışsa yaşamış günahı da sevabı da ona aittir. ve Allah bilir ve kabul eder etmez. tenkit etmek yargılamak bize düşmez. sonuçta insandır. . ALLAH acil şifalar versin. saygılar.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Demet abla seslenince duyup ayağa kalkacak mı sanıyor acaba.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır