Demet Akalın, Yoğun Bakımda Olan Mehmet Ali Erbil İçin Takipçilerinden Cuma Duası istedi

İtalya tatilinden dönen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'le ilgili paylaşımda bulundu.

DOSTLARINDAN İYİLEŞMESİ ADINA MESAJLAR GELİYOR

Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, yakın dostlarından da ünlü şovmenin iyileşmesi adına mesajlar geliyor. Bu tarz bir paylaşımda bulunan son isim Demet Akalın oldu.

DOSTU İÇİN CUMA DUASI İSTEDİ

Akalın, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'le ilgili olarak şunları yazdı:

"Mali uyan artık hadi ama ya! Tüm Cuma dualarınıza Mehmet Ali Erbil'i de ekler misiniz? "Ne uyumuşum kızım yaaa" de, hadi gerçekten yakışmıyor sana bu kadar uyumak."