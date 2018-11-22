Demet Akalın Yıllardır Küs Olduğu Hande Yener'e Zeytin Dalı Uzattı

Demet Akalın Yıllardır Küs Olduğu Hande Yener'e Zeytin Dalı Uzattı

Uzun süredir meslektaşı Hande Yener'le küs olan ve karşılıklı davaları olan şarkıcı Demet Akalın, aralarındaki küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cilt bakımından sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır davalık olduğu Hande Yener'e zeytin dalı göndererek barış çağrısında bulunan Akalın, küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.

DEMET'TEN HANDE'YE ZEYTİN DALI

Demet Akalın, davalık olduğu Hande Yener'le uzlaşmasının zeytin dalı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine "Yaşlarımız kaç oldu artık zeytinler bahçeler her şeyi kabul ediyorum artık" dedi.

"SAMİMİYET ASLA OLMAZ, KÜSLÜKTE OLMAZ"

Sözcü'nün haberine göre, Akalın, eskisi gibi bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise "Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor" diye gülerek yanıt verdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • BOŞ HABERLER:
    Nolur artık bu haberleri yapmayın bıktık. Hergün biriyle barışıp küsüyo çocuk gibi. Yarın birgün İrem dericiylede barışır şaşırmayız.demet Gülben seren Ece Bircan İrem görmek istemiyoruz bunları
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • DADAŞ:
    Bunların hepsi kendilerini gündemde tutmak çünkü bunları ayakta tutan yazılı ve görsel basın Hande Yener ile kendini gündem ederek Okandan boşanma olayını unutturmak istiyor tekrar evlenecekler. Bunların hepsi bizim insanımızı kandırmak için bir tuzak
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • TABİYAT:
    Barışın örgü şiş i alıp sobanin başında torunlariniza örgü orun neneciklerim ha sakin ha sakin birdaha televizyonlara çıkmayın burusuk burusuk hayatınızı yaşayın bastonlarinizi benden
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • HANDE VE DEMET HANIMLAR:
    İkiniz de 50 yaşına geldiniz. Gençlik bitti. Boş işleri bırakın. Kibirden uzak durun. İbadete yönelin. Umarım okursunuz
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.