Demet Akalın Yıllardır Küs Olduğu Hande Yener'e Zeytin Dalı Uzattı
Uzun süredir meslektaşı Hande Yener'le küs olan ve karşılıklı davaları olan şarkıcı Demet Akalın, aralarındaki küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cilt bakımından sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır davalık olduğu Hande Yener'e zeytin dalı göndererek barış çağrısında bulunan Akalın, küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.
DEMET'TEN HANDE'YE ZEYTİN DALI
Demet Akalın, davalık olduğu Hande Yener'le uzlaşmasının zeytin dalı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine "Yaşlarımız kaç oldu artık zeytinler bahçeler her şeyi kabul ediyorum artık" dedi.
"SAMİMİYET ASLA OLMAZ, KÜSLÜKTE OLMAZ"
Sözcü'nün haberine göre, Akalın, eskisi gibi bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise "Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor" diye gülerek yanıt verdi.
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Nolur artık bu haberleri yapmayın bıktık. Hergün biriyle barışıp küsüyo çocuk gibi. Yarın birgün İrem dericiylede barışır şaşırmayız.demet Gülben seren Ece Bircan İrem görmek istemiyoruz bunlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunların hepsi kendilerini gündemde tutmak çünkü bunları ayakta tutan yazılı ve görsel basın Hande Yener ile kendini gündem ederek Okandan boşanma olayını unutturmak istiyor tekrar evlenecekler. Bunların hepsi bizim insanımızı kandırmak için bir tuzakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Barışın örgü şiş i alıp sobanin başında torunlariniza örgü orun neneciklerim ha sakin ha sakin birdaha televizyonlara çıkmayın burusuk burusuk hayatınızı yaşayın bastonlarinizi bendenCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunlar işin macerasında işleri güçleri soytarılıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İkiniz de 50 yaşına geldiniz. Gençlik bitti. Boş işleri bırakın. Kibirden uzak durun. İbadete yönelin. Umarım okursunuzCevap Yaz 9 Yayından Kaldır