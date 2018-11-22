Demet Akalın Yıllardır Küs Olduğu Hande Yener'e Zeytin Dalı Uzattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cilt bakımından sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır davalık olduğu Hande Yener'e zeytin dalı göndererek barış çağrısında bulunan Akalın, küslüğün biteceğini ancak eskisi gibi samimi olmayacaklarını söyledi.

DEMET'TEN HANDE'YE ZEYTİN DALI

Demet Akalın, davalık olduğu Hande Yener'le uzlaşmasının zeytin dalı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine "Yaşlarımız kaç oldu artık zeytinler bahçeler her şeyi kabul ediyorum artık" dedi.

"SAMİMİYET ASLA OLMAZ, KÜSLÜKTE OLMAZ"

Sözcü'nün haberine göre, Akalın, eskisi gibi bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise "Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor" diye gülerek yanıt verdi.