Demet Akalın Yaz Boyunca Vereceği Konserlerden 3 Milyon TL Kazanacak
Şarkıcı Demet Akalın 15 Haziran-23 Eylül tarihleri arasında vereceği 43 konserden toplam 3 milyon 635 bin lira kazanacak.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2018'in yaz sezonunu tıpkı diğer ünlüler gibi konser maratonuyla geçirecek. Şarkıcı, gündüz ayrı sahneye akşam ayrı sahneye çıkacak.
GÜNDÜZ 60 GECE 85 BİN TL KAZANACAK
Demet Akalın gündüz plajda playback yaptığı için 60 bin, gece kulüpte 85 bin TL alarak, toplamda 3 milyon 635 bin lira gelir elde edecek. 15 Haziran-23 Eylül tarihleri arasındaki konser programını Instagram'dan paylaşan şarkıcının 43 sahnelik maratonu 15 Haziran'da Antalya'da başlayacak.
"EKLENECEK KONSERLER VAR"
Şarkıcı, 'Yaz Demet Akalın ile güzel' başlığıyla duyurduğu takvime şöyle not düştü: "Eklenecek konserler var. Bu hatırlatma"
İşte Demet Akalın'ın konser takvimi:
YORUMLAR (5)
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ödemeler. kapıdaCevap Yaz Yayından Kaldır
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AKILLI, ÇALIŞKAN KADIN. EMEK VERİYOR, İYİ PARA KAZANIYOR. ANCAAK, YURTDIŞINDAKİ BİLMEM NE ÜNLÜ MARKALARA GİDİP KOMİK, ÇİRKİN VE DE DÜZGÜN FİZİĞİNE HİÇ YAKIŞMAYAN O TUHAF KIYAFETLERE BAVULLA PARA VERMESE KEŞKE. BİR RÖPORTAJDA KENDİSİ DEMİŞ ''BU KIYAFETLERE İSTANBUL''DA BİR EV PARASI VERDİM'' DİYE. GERÇEKTEN DE DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARDA OLSA HİÇ Mİ HİÇÇÇ YAKIŞMIYOR YAHU. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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vergisini versin de ne kazanıyorsa kazansın hakkıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kesin canlı canlı okur hiç bir gün canlı söylediğini görmedimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bize ne yaaa maliye bilsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır