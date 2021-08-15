Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu
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Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu

Demet Akalın yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.

FATMA TEYZEYİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuyan Fatma Öksüzoğlu bulmak için harekete geçmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI Bir çocuk annesi Akalın, Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

DERNEK KURACAK Afet bölgelerine yardım için elini taşın altına koyan ünlü isim, en yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirtmiş ve "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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