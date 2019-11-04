Demet Akalın ve Okan Kurt beraberliklerinin 8.yılını kutladı

04.11.2019 19:46

2018 Eylül ayında boşanan Demet Akalın & Okan Kurt çifti birlikteliklerinin 8.yılını dostlarıyla birlikte kutladı.Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın,Selin Ciğerci, Fatih Ürek gibi ünlü isimler yer aldı. Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan da karşılıklı göbek attı.

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