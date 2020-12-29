Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!
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Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

29.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:03
Demet Akalın ve kızı Hira'yı görenler dönüp bir daha baktı!

Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Akalın'ın o¨nu¨mu¨zdeki s¸ubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.  Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara 'yedi yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:02:36. #1.15#
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