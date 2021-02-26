Demet Akalın ve Alişan neden kavga etti? Demet Akalın ve Alişan neden küstü?
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Demet Akalın ve Alişan neden kavga etti? Demet Akalın ve Alişan neden küstü?

26.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:25
Demet Akalın ve Alişan neden kavga etti? Demet Akalın ve Alişan neden küstü?

Bir dönem araları bozuk olan Demet Akalın ve Alişan neden kavga etti? Demet Akalın ve Alişan neden küstü? Detaylar haberimizde.

Bir dönem araları açık olan yakın arkadaşlar Demet Akalın ve Alişan neden kavga etti? Demet Akalın ve Alişan neden küstü?

DEMET AKALIN VE ALİŞAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Bir dönem oldukça yakın arkadaş olan Demet Akalın ile Alişan 2012 yılında kavga edip küsmüştü. Geçen haftalarda Demet Akalın'ın Alişan'a zeytin dalı uzatması sonrası, barıştıkları öne sürülmüştü. Ardından Alişan, ''Barışmak için zeytin dalı değil, arazisi yetmez o söylediği sözleri unutmaya… Kesinlikle barışma söz konusu değil. Altı sene önce niye kavga ettiğimizi bile hatırlamıyorum'' demişti.

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