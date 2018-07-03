Demet Akalın Sosyal Medyada Leyla Hakkında Paylaşım Yapmayan Meslektaşlarına Ateş Püskürdü

Ardı ardına yaşanan çocuk ölümlerinden sonra sosyal medya hesabından idam isteyen Demet Akalın, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra hayatını kaybeden Leyla hakkında destek paylaşımı yapmayan ünlülere tepki göstererek tek tek takipten çıkardı.

"SİNEM ŞU LEYLA'YI SENDE PAYLAŞ"

Akalın, dün Instagram hesabınan kendi fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'a yorum yaparak "Sinem şu Leyla'yı sen de paylaş!! Senin ve değerli eşinin gücü çok önemli" dedi.

"MUTLULUK POZLARI VEREN ÇIKIN SAYFAMDAN"

Akalın, yaşanan olayın ardından Leyla'ya destek vermeyen meslektaşlarına şu sözlerle ateş püskürdü: "Hala selfie yapan salak salak mutluluk pozları verenler bir çıkın sayfamdan. Bir gecede eğlenmeyin lan! Ayıptır, cenaze var cenaze yatacak yerini yok nasıl can vereceksiniz.

"VİCDAN NEREDE SİZ NEREDE"

Ulan ben televizyon seyretmeye utanıyorum be! Eğleniyorsanda göze sokma. Ay ay vicdan nerede siz nerede.

"TEK TEK TAKİPTEN ÇIKARIYORUM"

Tek tek siliyorum takipten çıkıyorum vallahi kusura bakmayın ne şarkınız umurumda ne selfieniz ne tatiliniz. Azıcık vicdan. Hiç mi kalbiniz yok be"

İşte Demet Akalın'ın paylaşımları...