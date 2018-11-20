Demet Akalın, Siyah Elbisesiyle Takipçilerini Mest Etti: Kuğu Gibisin
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne öncesi anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akalın siyah elbisesiyle mest etti.
Şarkılarıyla milyonlarca kişi atarafından takip edilen ünlü şarkıcı Demet Akalın konser öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti.
"KUĞU GİBİSİNİZ DEMET HANIM"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser öncesi siyah elbiseli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Akalın'ın fotoğrafını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Akalın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Kuğu gibi olmuşsunuz Demet hanım." yorumunu yaptı.
"MAYMUN" DİYEN TAKİPÇİSİNE CEVAP VERMİŞTİ
Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar vermişti. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yapmıştı.
YORUMLAR (9)
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Manken değil miydi bu?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Vucutla alay edilmez daha güzel şekilde susturabilirdin o edepsiz takipçiniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şimdi evliliklerindeki sorun neydi?eşinin işlerinin kötü gitmesi mi?bunun için boşanılır mı?herşey kurgu.nerede kaldı iyi günde yeni günde yeminine.borçlulardan kaçmak için kağıtta boşandılar...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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utanmaz garı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu kadını görünce midem bulanıyorCevap Yaz 7 Yayından Kaldır