Demet Akalın-Seda Sayan kavgasında kim haklı?

Bir tarafta Seda Sayan... "Sen kimsin" Seda.

Bir tarafta Seda Sayan... "Sen kimsin" Seda. Kadırga kaplanı. Karşı köşede Demet Akalın... Polemik, kavga ve giderler kraliçesi. Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması... Kabaca böyle. Ama şeytan ayrıntılarda gizli.

Güreşin tarafları o kadar "ağır sıklette" ki...

Bir tarafta Seda Sayan...

"Sen kimsin" Seda.

Kadırga kaplanı.

Karşı köşede Demet Akalın...

Polemik, kavga ve giderler kraliçesi.

Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması...

Kabaca böyle.

Ama şeytan ayrıntılarda gizli.

Kaçıranlar için hızlı bir özet...

Demet Akalın ile Alişan'ın Star'daki "Sabah Sabah" programı final yaptı.

Olabilir, her programın bir sonu var. Fakat tam program ekibi bu habere ağlaşırken...

Seda Sayan'dan bir mesaj geliyor: "Ben başlıyorum!"

Neye başlıyor Seda?

Demet ile Alişan'ın yerine, sabah programına.

DEMET HAKLI ÇÜNKÜ...

Seda Sayan daha 1 hafta önce bu mevzu gündeme gelince, "Sakın böyle abuk sabuk haberlere inanmayın, ben canlı yayın yapamam çocuklar" diye mesaj atmış Demet ile Alişan'a.

Demet anında "takipten çıkarıyor" tabii:

"Yakıştıramadığımız, ekiple ağlarken gelen bu mesaj" diyor; "Cenaze evine davulla gidilmez."

O konuda da haklı.

Böyle senet gibi bir söz yazıp hemen 1 hafta sonra, "Ben başlıyorum" diye müjde vermek...

Seda Sayan açısından nispet yapar, üzerlerine gider gibi olmuş.

Hem de ekibin program bitti diye ağlaştığı sırada...

SEDA HAKLI ÇÜNKÜ...

O da diyor ki: "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Komik olmayın. Sizin programınızın sözleşmesi dolmuştu. 'Sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor..."

Bu açıdan bakınca doğru.

Hiçbir program, hiçbir kuşak kimsenin babasının malı değil.

Yeri, zamanı elince hepsi değişiyor, değişecek.

Safiye Soyman pek beğenmiş olmalı ki bu tutumu, dostu Seda Sayan'ı öpücük, kalp emoji'lerine boğdu sosyal medyada.

Seda Sayan'ın 13 yıl önceki sevgilisi Nihat Doğan'a da gün doğdu, gündeme gelmek için...

"Seda Sayan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Ayrıca ilk 200'e girmeyen zatın (Demet Akalın) Seda Hanım'a itibar suikastı yapmasının hiçbir hükmü yoktur. Ne kadar reyting, o kadar ekmek" buyurdu. Duyan da kendisi reytingden fırtına gibi esiyor sanacak.

Bunlar destek verenler...

Bilmez miyim Pinokyo?

Bir de karşı çıkanlar var. Mesela türkücü Songül Karlı:

"Kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyen Seda Sayan'a, "Bilmez miyim?" diye imalı bir cevap yapıştırdı.

Artık aralarında ne yaşandıysa...

Hakeza Lerzan Mutlu: Seda Sayan'a gönderme olarak yalan söyleyince burnu uzayan Pinokyo fotoğrafı paylaştı.

Seda Sayan'ın uzun bir kariyeri oldu, elbette dönem dönem birileri onun, zaman zaman o da birilerin ayağına basmıştır.

Bunların kiminde yerden göğe kadar haklıdır, kiminde de bhaksız...

Seda Salyan hakkında benzer imaların, iddiaların devamı da gelebilir.

Ama ben Seda Sayan'ın yerinde olsam...

Onur Büyüktopçu tartışması da hafızalarda hala bu kadar tazeyken...

Bu "ekmekle oynama" meselesini soğutmaya çalışırdım.

Çünkü insan bazen durduk yere...

Haklı olsa bile haksız konuma düşüyor işte.

Kaynak: Hürriyet