Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var"
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Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var"

Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğunu açıkladı.

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğunu açıkladı. Azka Otel'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Akalın, tatilcileri coşturdu.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın tatilcileri coşturdu. Zaman zaman sevenlerine espriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi. Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

"KAYNANALAR HAZIR OLSUN"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın, "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik" dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" diye konuştu.

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, "Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile nikahımızda şahidimizdi" diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.

Demet Akalın, Bodrumlu müzikseverlerle ve Azka Otel misafirleriyle hep bir ağızdan şarkılarını söyledi.

(Eren Ayhan/İHA)

Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'
Demet Akalın: 'Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Demet Akalın: "Seda Sayan'a kırgınım ama benim, nikah şahidimdi, saygım var" - Haberler Magazin
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