Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi
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Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi

Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2018 yılında birbirlerini silen Demet Akalın ile Seda Sayan yine karşı karşıya geldi. Demet Akalın, final yapan programının yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca Sayan'ı engellediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Demet Akalın ile Seda Sayan program yüzünden karşı karşıya geldi. Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edildi. Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıktı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu.

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.

Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi

Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, yerine getirileceği iddia edilen Seda Sayan'ı Instagram'dan engelledi
Demet Akalın, yerine getirileceği iddia edilen Seda Sayan'ı Instagram'dan engelledi
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Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi - Haberler Magazin
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