Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu
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Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu

Pop müziğin kraliçesi lakaplı ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek burada dostları ile buluştu. Öğle yemeği eşliğinde yakın arkadaşları ile sohbet eden başarılı popçu daha sonra alışveriş merkezine girerek kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



Kaynak: Snob Magazin

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