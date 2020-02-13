Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu
Pop müziğin kraliçesi lakaplı ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek burada dostları ile buluştu. Öğle yemeği eşliğinde yakın arkadaşları ile sohbet eden başarılı popçu daha sonra alışveriş merkezine girerek kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
Kaynak: Snob Magazin
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