Demet Akalın, Kendisini Yerden Yere Vuran Nihat Doğan'a Dava Açıyor
Demet Akalın, yardım etmediği kanser hastası yeğeninin hayatını kaybetmesi üzerine kendisini sert sözlerle eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kanser hastası yeğenine yardım etmediği gerekçesiyle kendisini eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor.
AÇIKÇA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız'a yardım etmediği gerekçesiyle Demet Akalın'a, "Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?" diyerek seslenmişti. Konu hakkında hemen açıklama yapan Akalın ise "Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem" diyerek karşılık vermişti.
VEFAT ETTİ
Akalın'ın 19 yaşındaki beyin kanseri akrabası Oğuz, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
"ALLAH ISLAH ETSİN SENİ"
Oğuz'un ölüm haberiyle yıkılan Nihat Doğan, "Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın, çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL'yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın'ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL'lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu." diyerek Demet Akalın'a ateş püskürdü.
"HAYATININ TAZMİNAT VE SUÇ DUYURUSUNU GÖRECEK"
Nihat Doğan'ın hakkında söylediklerini duyan Akalın, "Pazartesi hayatının tazminat ve suç duyurusunu görecek" diye karşılık verdi.
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DEMET HANIMIN KİMLERE YARDIM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ BİLİYORUZ. . KIZININ HASTALIĞINDAN OLAN BİR ÇOK ÇOÇUĞA ELİNİ UZATTI . . . Kİ AKRABASINA NİYE UZATMASIN VARDIR BİR ŞEY BUNDA HA KIZSA DA YİNE BİR ÇOCUĞUN HAYATI SÖZ KONUSU KEŞKE LANET OLSUN AİLESİNE DEYİP ÇOCUĞA DESTEK VERSEYDİ. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2 tane şehit varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DOLAR olmuş 4, 60 hala saçma sapan işler.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırEE NOLMUŞ ?: Her yere yazıyon kardeş. Ne olmuş 4, 60 sa ? Kimse dışarı çıkmıyor. Kimse protesto etmiyor. Demek ki milletin parası var. Az bile olmuş 6 lira olsun.Yayından Kaldır
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yav arkadaş bu nihat doğan hala utanmadan nasıl çıkıyor konuşuyor. milleti kötü gösterip ölen şanını düzeltmek istiyor. bu adama cevap bile vermeyeceksin sönsün gitsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır