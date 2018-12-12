Demet Akalın, Miss Universe'de Yarışacak Olan Türkiye Güzeline Destek Vermeyenlere Tepki Gösterdi

Miss Turkey 2018'de ikinci olan Tara De Vries, Miss Universe kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

'HÜRREM SULTAN' KOSTÜMÜYLE PODYUMA ÇIKTI

Önümüzdeki hafta düzenlenecek yarışma öncesi, her yıl olduğu gibi tüm ülkelerin ikinci güzelleri, ülkelerinin ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de yarışmaya 'Hürrem Sultan' kostümü ile katıldı. Büyük beğeni toplayan Tara'ya en büyük destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Türkiye güzelinin yalnız bırakıldığına dikkat çekerek,Tara için gurbetçilerden destek istedi.

"BİZİM TÜRKİYE GÜZELİNİN FOTOĞRAFINI ODA ARKADAŞI ÇEKİYORMUŞ"

Akalın, "Tara'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tüm güzellerin çekimlerini basın ordusu, ana haberler, CNN'ler yaparken, bizim Türkiye güzelinin fotoğraflarını oda arkadaşı çekiyormuş! Avrupa'da yaşayan tüm gurbetçi kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz. Dünyanınöbür ucunda tüm zerafeti ve bildiği onca yabancı dille yalnız kalmasın. Güzel Tara, Hiç bir Türk yalnız değildir! Güzel kız inşaallah güzel bir dereceyle dönersin. Tüm dualarım seninle!