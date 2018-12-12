Demet Akalın, Miss Universe'de Yarışacak Olan Türkiye Güzeline Destek Vermeyenlere Tepki Gösterdi
Demet Akalın, Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek olan Tara De Vries'e destek olmayanlara ateş püskürdü. Akalın, "Tüm güzellerin çekimlerini basın ordusu yapıyor, bizim Türkiye güzelinin fotoğraflarını oda arkadaşı çekiyormuş" diyerek tepki gösterdi.
Miss Turkey 2018'de ikinci olan Tara De Vries, Miss Universe kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.
'HÜRREM SULTAN' KOSTÜMÜYLE PODYUMA ÇIKTI
Önümüzdeki hafta düzenlenecek yarışma öncesi, her yıl olduğu gibi tüm ülkelerin ikinci güzelleri, ülkelerinin ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de yarışmaya 'Hürrem Sultan' kostümü ile katıldı. Büyük beğeni toplayan Tara'ya en büyük destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Türkiye güzelinin yalnız bırakıldığına dikkat çekerek,Tara için gurbetçilerden destek istedi.
"BİZİM TÜRKİYE GÜZELİNİN FOTOĞRAFINI ODA ARKADAŞI ÇEKİYORMUŞ"
Akalın, "Tara'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tüm güzellerin çekimlerini basın ordusu, ana haberler, CNN'ler yaparken, bizim Türkiye güzelinin fotoğraflarını oda arkadaşı çekiyormuş! Avrupa'da yaşayan tüm gurbetçi kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz. Dünyanınöbür ucunda tüm zerafeti ve bildiği onca yabancı dille yalnız kalmasın. Güzel Tara, Hiç bir Türk yalnız değildir! Güzel kız inşaallah güzel bir dereceyle dönersin. Tüm dualarım seninle!
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MILLET GECIM DERDINDE FATURA DERDINDE ODUN KOMUR YAKACAK DERDINDE DEMET HANIM HERKES SIZIN GIBI PARAYLA OYNAMIYOR ORDAN KONUSMAK KOLAY EVINE HACIZ GELINCE KOCAYI BILE BOŞADIN SEN NE KONUSUYONNN!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Televizyonu zaping yaptığımda her kanalda ya magazin yada önüne sebzeyi meyveyi yemişleri yığmislar neye ney iyi gelir millet zaten bunu biliyor siz alım gücünden bahsedin millet alabiliyormu yiyebiliyor mu bugün en ucuz sebzenin kilosu 5 liraysa vayy bu milletin haline bize ne kim ne giymiş ne yapmışCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tür değil ve kayda değer güzelde değil, hem ne destek bekliyordun, ülkenin hali ortada dua et yarışma var. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ DEMET APLACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KIZMI TÜRKİYE GÜZELİ? BENDE KAİNAT GÜZELİYİM. . . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır