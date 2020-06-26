Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi? İzmir'de arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Akalın, dün akşam yemek yediği mekandan çıkarken maskesiz görüntülendi. Peki, Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira, arkadaşı Özlem Yıldız, Yıldız'ın oğlu Demir Serter ve aile dostlarıyla Çeşme'de tatiline devam ediyor. Mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, mekandan maskesiz çıktı. Peki, Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

DEMET AKALIN MASKE TAKIYOR MU?

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak maskesiz sokağa çıkan Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaşmayı da ihmal etmedi.

"ALİŞAN İLK BENİ ARAMIŞ"

Yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu. Kızı Hira'nın kameralardan rahatsız olduğunu dile getiren Akalın, bu nedenle çok fazla konuşamadığını söyleyip, "Tatilim iyi geçiyor" diyerek uzaklaştı.