Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

İzmir'de arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Akalın, dün akşam yemek yediği mekandan çıkarken maskesiz görüntülendi. Peki, Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?
26.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:43

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira, arkadaşı Özlem Yıldız, Yıldız'ın oğlu Demir Serter ve aile dostlarıyla Çeşme'de tatiline devam ediyor. Mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, mekandan maskesiz çıktı. Peki, Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

DEMET AKALIN MASKE TAKIYOR MU?

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak maskesiz sokağa çıkan Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaşmayı da ihmal etmedi.

Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi?

"ALİŞAN İLK BENİ ARAMIŞ"

Yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu. Kızı Hira'nın kameralardan rahatsız olduğunu dile getiren Akalın, bu nedenle çok fazla konuşamadığını söyleyip, "Tatilim iyi geçiyor" diyerek uzaklaştı.

İlgili Haberler

Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum Haber
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: Demet Akalın maske takıyor mu? Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın ne dedi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:43:30. #1.15#
title