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Demet Akalın Kırşehir'de sevenleriyle buluştu

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Demet Akalın Kırşehir'de sevenleriyle buluştu

KIRŞEHİR'de kuyumcu Ahmet Durukan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı sevenleriyle buluşturdu.

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'de kuyumcu Ahmet Durukan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı sevenleriyle buluşturdu.

Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda ünlü sanatçı Demet Akalın düzenlenen etkinliğe katıldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÖZEL BİR ETKİNLİK YAPTIK

Ünlü sanatçı, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili bilgi veren Durukan, "Bizi yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinde öpüyoruz. Öğretmenler günü için özel bir etkinlik yaptık. Demet Akalın ile 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

Durukan, artan dövize karşı mücevheratlarda indirim yaptıklarını belirterek, 'Biz devletimizin yanındayız. Dünyada ekonomik kriz varken biz indirime gittik. Bugün 3 bin 999 TL'ye tektaş satacağız. Bütün ürünlerimizde işçilikleri sıfırladık. Devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Dünya bizi karıştırmak istiyor ama biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.


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