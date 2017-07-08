Demet Akalın: "Kilolarımdan dolayı denize girmiyorum"



MUĞLA - Ünlü sanatçı Demet Akalın spor yaptığı sırada ters bir hareket yapınca belini incitti. Akalın "Kilo fazlalığım var o yüzden denize girmiyorum. Belimi incittiğim için sporu da bıraktım" açıklamalarında bulundu.

Önceki gün Hadise'nin beach de sahne alan Demet Akalın sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Akalın esprileriyle de sevenlerini kahkahalara boğdu. Sık sık hayranları ile sohbet eden ünlü sanatçı doğum günü olanların teker teker doğum günlerini kutladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın hayranları kırmayarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kilolarımdan dolayı denize girmiyorum

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın bu sene kilolu olduğunu ifade ederek "kilo vermedim masaj yaptığım için böyle duruyorum. Bu sene denize girerdim. Birkaç kilo fazlam olduğu için denize giremiyorum. Bu sene güneşe de çıkmıyorum" dedi.

Spor hocası Akalın'ın belini sakatladı

Akalın spor yaparken belini sakatladığını da sözlerine ekleyerek "spor yapamıyorum belimi sakatladım. Elektrikli pilates bana hiç iyi gelmedi. Elektrik olmasından değil hocanın ters bir hareket yaptırmasından dolayı belimi sakatladım. O yüzden sporu da bıraktım" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın minik kızı Hira'ya kimlik sorgusu

Geçtiğimiz günlerden Akalın'ın kızına kimlik sorgusu yapmaya çalışan otel hakkından da konuşan Akalın "Her zaman gittiğimiz bir oteldi. Bu sefer biz olmayınca kimlik sorgusu yapmak istemişler. O otele inanılmaz bir şekilde kırıldım. Gecen sezon o otelde herkes ile resim çektirdim. Mikrofonu elime alıp şarkı bile söyledim. ya otel müdürü ya da patronları gıcık kaptı herhalde. Olacak iş değil gecen yıl bütün bir sezon ağırla bu sezon gitmedim diye herhalde böyle yaptılar" şeklinde konuştu.

Ticarete kafam basmıyor

Ünlü sanatçı ticaretten anlamadığını da sözlerine ekleyerek "ticarete atılmayı şu anda düşünmüyorum. Bir televizyon projesi var ona odaklandım. Benim ticarete kafam basmıyor. Ben mal, mülk alıyorum. benim kafam bunlara basıyor sadece. Bir çok arkadaşım ticarete girince çok fazla zarar etti. Benim ticaretle alakam yok, anlamıyorum" diyerek sözlerine son verdi.