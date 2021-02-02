Demet Akalın'ın yerine neden Buse Varol sunuculuk yaptı? İşin iç yüzü ortaya çıktı

STAR TV'de ekrana gelen 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında Buse Varol sürprizi yaşandı. Cumartesi günü Eliz adını verecekleri ikinci çocuğunu doğuracak olan Varol'un canlı yayına çıkarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Peki Demet Akalın neden canlı yayına çıkmadı? Alişan'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...