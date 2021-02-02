Demet Akalın'ın yerine neden Buse Varol sunuculuk yaptı? İşin iç yüzü ortaya çıktı
02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
STAR TV'de ekrana gelen 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında Buse Varol sürprizi yaşandı. Cumartesi günü Eliz adını verecekleri ikinci çocuğunu doğuracak olan Varol'un canlı yayına çıkarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Peki Demet Akalın neden canlı yayına çıkmadı? Alişan'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Alişan ve Buse Varol çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Cumartesi günü ikinci kez anne-baba olacak olan ünlü çift, canlı yayında buluştu.
Kaynak: Snob Magazin