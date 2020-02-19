Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41

Moda sektörüne bomba gibi giriş yapan Lady Estrella markasının sahibi Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın ve aynı zamanda klipte oynayan Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu için her birinin 4 gün sürdüğü özel tasarım kıyafetleri hazırladı.

Demet Akalın'ın "ALA" klibinde kullandığı swarovski taşlardan oluşan özel kıyafetler, ünlü modacılardan tam not aldı.