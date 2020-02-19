Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Ala" klibinin kıyafetleri, modacı Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı
Moda sektörüne bomba gibi giriş yapan Lady Estrella markasının sahibi Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın ve aynı zamanda klipte oynayan Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu için her birinin 4 gün sürdüğü özel tasarım kıyafetleri hazırladı.
Demet Akalın'ın "ALA" klibinde kullandığı swarovski taşlardan oluşan özel kıyafetler, ünlü modacılardan tam not aldı.