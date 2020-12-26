Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?
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Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?

26.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:25
Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?

İddiaya göre geçtiğimiz pazar, İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi.

İddiaya göre geçtiğimiz pazar, İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi.

Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın ise kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı öne sürüldü.

Hatta İbo Show'a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın çok sinirlenip, stüdyoyu ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış" yorumunu gören, Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu.

"O KLOZETİ ÖYLE BIRAKMAZ" Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda İbo Show da çekiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:28:11. #1.14#
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