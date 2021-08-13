Demet Akalın'ın sunacağı "Gelinim Mutfakta" başlıyor!

Yarışmada, her sezon olduğu gibi yine yarışmacı gelinler yaptıkları yemeklerle kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalışacak.

Yarışmada, her sezon olduğu gibi yine yarışmacı gelinler yaptıkları yemeklerle kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta, bu sene de yine birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerle sezonu açacak.

Yeni sezonda Gelinim Mutfakta ile izleyici karşısına çıkacak Demet Akalın ise, "Her zaman olduğu gibi bu sezon da çok iddialı yarışmacılarla keyifli ve mücadele dolu zamanlar geçireceğiz. İzleyicimizle buluşmak için çok heyecanlıyız" dedi.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta, 23 Ağustos Pazartesi saat 13.00'den itibaren yeni bölümleri ile Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet