Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

13.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:52
Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı.

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.

EŞİ DE POZİTİF

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan, birlikte program yaptığı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt'un Covid - 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Alişan canlı yayında yaptığı açıklamada; Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Akalın'ın son yapılan testi pozitif çıktı ve karantina süreci başladı.

HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR!

Evinde karantinaya giren Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek sosyal medya hesabından böyle isyan etti: Covid testiniz pozitif çıkınca "Merhaba" dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık.. Ah ah!

Kaynak: Hürriyet

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