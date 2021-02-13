Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

13.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:03
Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞARKICI Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

ŞARKICI Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.

 


Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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