Demet Akalın'ın "Kızım bile seyremiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt
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Demet Akalın'ın "Kızım bile seyremiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt

18.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:14
Demet Akalın'ın

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ünlü sanatçı Demet Akalın'ın kendisi için "Star olacağım diyordu çocuk dizisinde oynuyor. Yazık. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" sözlerine yanıt verdi. Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!" ifadelerini kullandı.

Bir dönem sık sık Aleyna Tilki ile bir araya gelen ve genç şarkıcıyı yere göğe sığdıramayan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş; "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. 'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KİM NE DEMİŞ BAKMAM"

Gazetecilerle karşılaşan Tilki ise bu sözlere manidar bir şekilde yanıt vererek, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!" dedi.

Demet Akalın'ın 'Kızım bile seyremiyor, yazık' dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt

"OYUNCULUK KARİYERİM OLMAYACAK"

Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak."

Kaynak: Hürriyet

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