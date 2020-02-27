Demet Akalın'ın keyifli halleri dikkat çekti

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42

Son günlerde "Ala" düeti ile adından söz ettiren Akalın, öğle saatlerinde bir dostu ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yemek yiyen deneyimli şarkıcı daha sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı.

Giyim tarzı ile sürekli gündeme gelen Demet Akalın'ın sade ve spor giyimi göze çarparken, keyfinin oldukça yerinde olduğu da gözlerden kaçmadı.



