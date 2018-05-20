Demet Akalın'ın Beyin Kanseri Kuzeni Hayatını Kaybetti

Demet Akalın'ın yardım etmediği haberleriyle gündeme gelen beyin kanseri yakın akrabası Yağız, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Akalın'a "Çocuğun bir çizme kadar değeri yokmuş" yorumları yapıldı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı açıklama ile adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının yardım etmediği için oğlu Yağız Özsayın'ın ömür boyu kör kaldığını iddia eden Civeleker, canlı yayında gözyaşı dökmüştü.

"EVİMDE HER ŞEYİMİ ÇALANA YARDIM ETMEM"

Akalın ise kuzenine, "Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet'im değişmedim" cevabını vermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Magazin haberleri veren '2. Sayfa' hesabının paylaşımına göre; Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in kanser hastası oğlu Yağız Özsayın hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Yağız, bugüne kadar 10 kez ameliyat olmuş, son operasyonda görme yetisini kaybetmişti.

TEPKİ YAĞDI

Ölüm haberinin ardından ünlü şarkıcıya tepkiler büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları Akalın'a "Çocuğun bir çizme kadar değeri yokmuş" diyerek tepki gösterdi.

33 BİN TL'LİK ÇİZME

Demet Akalın, Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü 8 bin Euro (33 bin TL) değerindeki çizmesi bir dönem büyük tepki çekmişti.