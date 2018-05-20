Demet Akalın'ın Beyin Kanseri Kuzeni Hayatını Kaybetti
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in beyin kanseri hastası oğlu Yağız, yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından yeğenine yardım etmediği gerekçesiyle Demet Akalın'a "Çizme kadar değeri yokmuş" diye tepki yağdı.
Demet Akalın'ın yardım etmediği haberleriyle gündeme gelen beyin kanseri yakın akrabası Yağız, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Akalın'a "Çocuğun bir çizme kadar değeri yokmuş" yorumları yapıldı.
CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı açıklama ile adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının yardım etmediği için oğlu Yağız Özsayın'ın ömür boyu kör kaldığını iddia eden Civeleker, canlı yayında gözyaşı dökmüştü.
"EVİMDE HER ŞEYİMİ ÇALANA YARDIM ETMEM"
Akalın ise kuzenine, "Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet'im değişmedim" cevabını vermişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Magazin haberleri veren '2. Sayfa' hesabının paylaşımına göre; Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in kanser hastası oğlu Yağız Özsayın hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Yağız, bugüne kadar 10 kez ameliyat olmuş, son operasyonda görme yetisini kaybetmişti.
TEPKİ YAĞDI
Ölüm haberinin ardından ünlü şarkıcıya tepkiler büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları Akalın'a "Çocuğun bir çizme kadar değeri yokmuş" diyerek tepki gösterdi.
33 BİN TL'LİK ÇİZME
Demet Akalın, Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü 8 bin Euro (33 bin TL) değerindeki çizmesi bir dönem büyük tepki çekmişti.
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Demet fakir olsaydi cocuk yasiyacakmi olmiyecekmi Cani verende alanda AllahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HARUN TOKAT SEN HİÇ HAYATIN SILLESINI YEDINMI INSANLIK PAYLASMAYLA OLUR SEN YAKININA YARDIM ETMIYECEKSEN NEYE YASIYORSUN ....... FETÖCÜ LERE VERILEN PARANIN YARISINI CEVRESINDEKI IHTIYAC SAHIPLERINE VERSELERDI .. ALLAH BILIR . CENNETLIK OLURLARDI SOKAKTA KOPEK HABERI OLSA KENDINI YIRTARDINCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Demet bunun hesabını Allaha veremez,insanın degeri böylemi olmalıdır..84 milyon demeti kınıyoruz.yazıklar olsun sana.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır...........: hangi 84 milyon. . . sen kendini 84 milyonmu sanıyorsun. . . milletn adına karar vermekten vazgeçin artık. . . aksine kınamıyor 84 milyon. . . zorunda değil. . . milleti geçtin Allah adınada krarlar veriyorsun. . .Yayından Kaldır
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Firenci derki bu çizmeleri bu paraları veren ben ziya vatanhainidir biz kaç kamyon patates domates satacağız ki oradaki carı açığı kapatalımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır