Demet Akalın'ın gençleşmek için bebek plasentası yediği iddiası

Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akalın'ın gençleşmek uğruna bebek plasentası yediği söylentileri ortalığı karıştırdı.

Sessizliğini bozan Akalın, hakkında çıkan 'Bebek plasentası yiyerek gençleşti' iddialarına sosyal medya hesabından sert sözlerle cevap verdi. Yayınladığı video ile sitem eden Akalın, "Kafayı mı yediniz, Allah akıl fikir versin size" dedi. Akalın, haberi basına sunan kişiyi de tanıdığını ima ederek gönderme de bulundu.

PLASENTA İDDİALARINI YALANLADI

"Kızım kafayı mı yediniz" diyerek söze başlayan Akalın, "Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN CEZASI"

Haberi basına sızdıran kişiyi tanıdığını ima eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapan tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş de ne diyeyim sana bilmiyorum. Allah'ın cezası."