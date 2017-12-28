Demet Akalın, Hayranına 7 Bin Liralık Çizme Hediye Etti
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'nci yıl dönümünde sahneye çıkan Demet Akalın, 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.
Tarsus Spor Salonunda düzenlenen konserde ilk olarak yerel sanatçı Akın Çökel'in sahneye geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından miniklerden oluşan Kilis Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Yerel sanatçı Kadir Somer, Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte Türk Bayrağı sallayarak İzmir Marşını söyledi. İzleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan vokal yaparak kulakları çınlattı.
"ÜLKEMİZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"
Başkan Can, "İlçemizin Kurtuluşunu düzenlediğimiz çeşitli programlarla coşku içinde kutladık. Coşkumuza destek veren, ortak olan tüm yüreklere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Türkiye üzerinde oyunlar oynayan 7 düvelle mücadele ediyor. Bunu tüm dünya bilsin ki; Türk milleti asil bir millettir. Türk milleti bu günlere nasıl geldiğini unutmaz. Türkiye'yi bölüp parçalama hevesinde olanların bu amaçları birlik ve kardeşliğimiz nedeniyle kursaklarında kalacaktır" dedi.
HAYRANININA 7 BİN TL'LİK ÇİZME HEDİYE ETTİ
Konuşmanın ardından Demet Akalın sahneye gelerek hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu etti.
NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ
Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığının kontrol etmekten geri kalmadı. Akalın konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.
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burası türkiye gariplikler ülkesi 7 bintlik çizme giyen 700 bn tlik saat takan bir tarafta 1 ekmeğe muhtaç insanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Demet’in kollarında kıl mı var ben mi yanlış görüyorum? Çizme almadan önce lazer epilasyon merkezine git be kadın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nüfus memurluğuna mı soyundun şimdi de? Normal olarak soyunmak da yetmedi demek ki. Ayrıca o doğum günü olan da hemen görmemişler gibi alemin ikinci el kıytırık çizmesini kabul etmiştir hemen. Ne mide bulandırıcı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NEDENSE BU KADINI SEVİYORUMCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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naapalım. . . haber mi şimdi buCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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para var çizme var :) para yok kösele varCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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giyilmiş çizmemi vermişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır46 LIK: yok ordan ayakkabıcıya gitmişler. . .4 Yayından Kaldır
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Eskiden bayanlar daha iyi giyiniyordu simdi sanki bir bar karisi gibilerCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Ye cizmem yeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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satsa kaç para eder peki ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çizmeyi napacak kız parmağındakini verde hiç olmazsa sıkıştığında bozdurur bi derdini sıkıntısını halleder senin çizmen hem ona olmaz büyük ihtimalle hem kokar hemde satmaya kalsa kimse para verip almaz onuCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Bit pazarindan almistirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YURDUM İNSANI VAH HALİMİZE.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Saçma sapan bi haber dahaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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7 bin tl olduğuna eminmisiniz bana çok iğrençCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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arkadaşlar ülkemiz zor günlerden geçiyormuş bilginizeCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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vay be ne günlere kaldık kurtuluş gününde konserli anma kutlama. tuh sizn yöneticiliğinize ayıp ayıp.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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7.000 tl olduğu söylenen çizmenin tokanın üstünden itibaren olan streç kısmı emitasyon normalde piyasada 300 tl.kendim ayakkabıcı olduğum için biliyorum.Cevap Yaz 10 1 Yayından KaldırYSF3248: bunlar da para çok ya birader iteleyen iteleyene :D alışmış bunlarda önüne gelen iteliyor :DYayından Kaldır
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????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK YAZIK.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır