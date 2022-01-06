Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu

Sabahın erken saatlerinde geldiği sağlık merkezinden çıkan Demet Akalın, kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecileri takıldı.

"BOYUN FITIĞI OLDUM"

Sağlık durumu sorulan Akalın, "Sağa sola dönemiyorum. Boyun fıtığı oldum" açıklamasını yaptı. Pijamalı haliyle dikkat çeken şarkıcı, hızlı adımlarla yürüyerek kapıda bekleyen aracına bindi.

O KONU HAKKINDA KONUŞMADI

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun gizli aşk yaşadığını "Ben onları uyarmıştım" sözleriyle doğrulayan Akalın, bu konu hakkında konuşmadı.