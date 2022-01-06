Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu - Haberler Magazin
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Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu

Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın (49), önceki gün Fulya'da bulunan Emar Görüntüleme Merkezi'nden çıkarken görüntülendi. Akalın, kötü haberi bu sözlerle duyurdu...

Sabahın erken saatlerinde geldiği sağlık merkezinden çıkan Demet Akalın, kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecileri takıldı.

"BOYUN FITIĞI OLDUM"

Sağlık durumu sorulan Akalın, "Sağa sola dönemiyorum. Boyun fıtığı oldum" açıklamasını yaptı. Pijamalı haliyle dikkat çeken şarkıcı, hızlı adımlarla yürüyerek kapıda bekleyen aracına bindi.

O KONU HAKKINDA KONUŞMADI

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun gizli aşk yaşadığını "Ben onları uyarmıştım" sözleriyle doğrulayan Akalın, bu konu hakkında konuşmadı.

Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu

Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu

Demet Akalın hastane çıkışı görüntülendi! Kötü haberi duyurdu

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