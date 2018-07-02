Demet Akalın, Küçük Eylül'ün Ölümünden Sonra Adalet Bakanlığı'na Giderek İdam İstedi
8 yaşındaki Eylül'ün cinsel istismardan sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından Adalet Bakalığı'yla görüştüğünü söyleyen Demet Akalın, "İdam gelsin, hadım sizin bildiğiniz gibi olmayacak" dedi.
Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. Akalın, minik Eylül ile ilgili sorular üzerine, "Adalet Bakanı ile görüştüm ve idamın gelmesinden yanayım. Yoksa bu soysuzlar durmayacak" dedi.
"ADALET BAKANLIĞINA GİTTİM, İDAMIN GELMESİNDEN YANAYIM"
İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Ben bunun için Adalet Bakanlığına gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize saatlerce izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor. Ben kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor.
"HADIM ETME SİZİN BİLDİĞİNİZ GİBİ OLMAYACAK"
Bir çocuğa yaklaştığı zaman, 'ben bunun sonucunda darağacına giderim aman' deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence çözüm değil. Asla çözüm değil" dedi.
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Tam bağımsız olmayan vede Allahın hükmüne yönetilmeyen İslâm topraklarında idam tatbik edilemez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İDAM İDAM İDAMMMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ay demeeetttt, oldu, bakan dan bikaç arazin için imar affı ve bikaç davan için af da istedin mi. . . sen kimsin yaa kimsin. ne dengesiz salak bişeysinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yok ya yok bu ülkeye işkenceli idam gelmedikten, bu şerefsizleri tek kişilik hücrelerde ağalar gibi besledikten sonra böyle haberler daha çok okuruz bu piçi hapishanede linç etmesinler diye apar topar tek kişilik hücreye koymuşlar sonrada ADALET diye adliye sarayları dikiyolar ne adaleti be bu nasıl adalet bu şerefsiz orda azına kadar dolu tabıldotu ile yemek yiyecek biz de burda bu haberin acısını unutuna kadar burda ona sövelim yeter. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HERGÜN iBRAHiM TATLISES VE DEMET AKALIN GÖRMEKTEN BIKTIK, YETEEEERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır