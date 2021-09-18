Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar

Filiz Hanım, kaynanalar odasında gözyaşları içerisinde kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatı. Filiz Hanımın ilkokul çağındaki kızı Funda'nın beyin tümöründen vefat ettiği hikayesi anlatması başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derin bir kedere düşürdü. Gün sonu değerlendirmesinde sadece bu konu işlendi ve Filiz Hanımın acısına stüdyodaki herkes ortak oldu.

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