Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar - Haberler Magazin
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Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar

Filiz Hanım, kaynanalar odasında gözyaşları içerisinde kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatı.

Filiz Hanım, kaynanalar odasında gözyaşları içerisinde kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatı. Filiz Hanımın ilkokul çağındaki kızı Funda'nın beyin tümöründen vefat ettiği hikayesi anlatması başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derin bir kedere düşürdü. Gün sonu değerlendirmesinde sadece bu konu işlendi ve Filiz Hanımın acısına stüdyodaki herkes ortak oldu.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

Hürriyet - Magazin Haberleri
Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı

Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
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Haber: Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar - Haberler Magazin
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