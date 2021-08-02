Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu! 'Bodrum'a yardım gönderiyorum...'

Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın'da video çekerken gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Orman Müdürlüğü, Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının sürdüğünü duyururken, Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı.

Bunlardan biri de Demet Akalın oldu. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.

"Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah'la ben de 20 25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum'a…"

EVİNİ AÇMIŞTI

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenmiş ve Torba'da bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti...

Kaynak: Hürriyet