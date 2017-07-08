Demet Akalın, Eşiyle Program Yapacağı Haberlerini Doğruladı

Bodrum'daki 'La Plaj'da sahneye çıkan Demet Akalın, konser öncesi hayranlarıyla sohbet etti. Akalın, "Okan ile bana bir kanaldan güzel teklif geldi. Birlikte şov yapacağız" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

PİLATES DERSİNDE HOCA YANLIŞ HAREKET YAPTIRDI BELİMİ SAKATLADIM

Demet Akalın sohbetine şöyle devam etti: Bazı ünlü arkadaşlarım mekan açtı, işletmeci oldu. Çoğu zarar etti. Ben yapamam! Kafam ticarete basmıyor. Ben mal-mülk, tektaş alıyorum. Okan ile bana bir kanaldan güzel teklif geldi. Birlikte şov yapacağız. Birkaç kilo fazlam var. Bu yüzden plajlarda görünmüyorum. Objektife yakalanma korkum yok. Denize giresim gelmiyor. Pilates dersinde hoca yanlış hareket yaptırdı, belimi sakatladım. Sporu bırakınca kilo aldım.