Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Maç sonrası sosyal medyada, şarkıcı Demet Akalın'ın attığı bir twit ise epey tepki topladı.

09.09.2019 00:50
Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Maç sonrası sosyal medyada, şarkıcı Demet Akalın'ın attığı bir twit ise epey tepki topladı. Demet Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını gönderirken, twitin altına tepkiler yağdı.

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki çalıştırıcının, hesapsızca eleştirilmesi Türk sporseverlerinin tepkisini çekti.

Kaynak: Hürriyet

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