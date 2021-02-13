Demet Akalın'dan kötü haber geldi
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Demet Akalın'dan kötü haber geldi

13.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:49
Demet Akalın'dan kötü haber geldi

Önceki gün hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Demet Akalın, son yapılan testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar...

Okan Kurt koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan 39 yaşındaki iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da (48) evinde karantina sürecine girdi.

PROGRAMA ÇIKAMAMIŞTI

Alişan, birlikte sundukları "Demet ve Alişan'la Sabah Sabah" adlı sabah programına katılamayan partnerinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İZOLE OLDU

Kendi test sonucunun negatif olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Ancak bugün bir kötü haber de Demet Akalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'HAFİF ATLATIYORUM'

Bir çocuk annesi Demet Akalın, paylaşımında, "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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