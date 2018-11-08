Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Sert Tepki: Sevmiyorum, Çok Saygısız

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda İrem Derici'nin dudak üstü tüylerini aldırdığı videoyu görünce adeta ateş püskürdü.

"İREM DERİCİ'Yİ HİÇ SEVMİYORUM"

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından dudak üstü tüylerini aldırdığı anları paylaştı. Magazin haberlerinin sunulduğu esnada İrem Derici'nin haberini gören Demet Akalın birden sinirlendi. Sunucuların haber hakkındaki yorumunu öğrenmek istediği Akalın, "İrem hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum çok saygısız bir kız. Onunla alakalı bir şey olunca konuyu değiştiriyorum. İlgi alanıma girmiyor." diyerek tepki gösterdi.

"BAK TATLI KADIN, SARMA BANA"

Demet Akalın'ın açıklamasından sonra Instagram hesabında açıklama yapan İrem Derici, "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni saygı kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey dünyanın en saygılı kızı olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet." dedi.