Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin
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Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap: Ondan daha merhametli olduğum kesin

Cem Yılmaz, kızı Hira'nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı.

Cem Yılmaz, kızı Hira'nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı.

Usta komedyen, "Demet Akalın'ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" sözleri herkesi gülümsetti.

Yılmaz'ın esprisine Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.

Parayı geri aldığını belirten Akalın, 'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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