Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...

Aleyna Tilki, şarkısını yayınlamadan önce "Dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyerek sitem etmişti. Demet Akalın, bu sabah sunuculuğunu üstlendiği programda genç şarkıcıya sert sözlerle yüklendi.

'DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR

Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini." dedi.

Kaynak: Hürriyet