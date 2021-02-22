Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

22.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:05
Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

Demet Akalın koronavirüs yendi mi? Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Detaylar haberimizde.

Hafta içi yayınlanan sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün karantinada kalmak zorunda. Yapılan açıklamaya göre, Demet Akalın bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yer alacak.

22 ŞUBAT PAZARTESİ DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Ayşe Mine,

DOÇ. DR. Nejat Altıntaş,

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 09:05:30. #1.15#
title