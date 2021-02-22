Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

Demet Akalın koronavirüs yendi mi? Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Detaylar haberimizde.

Hafta içi yayınlanan sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın bugün var mı? Programda bugün Demet Akalın olacak mı? Star TV 22 Şubat Pazartesi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün karantinada kalmak zorunda. Yapılan açıklamaya göre, Demet Akalın bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yer alacak.

22 ŞUBAT PAZARTESİ DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI

Ayşe Mine,

DOÇ. DR. Nejat Altıntaş,